Минобороны сообщило о завершении операции по эвакуации на «Азовстали»

Гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе завершена 7 мая. Благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК удалось спасти 51 человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привело РИА «Новости».

«Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината „Азовсталь“», — сообщил военный.

Мизинцев также уточнил, что за время спасательной операции с предприятия были вывезены 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

По его словам, каждому спасенному обеспечены безопасность, оказана медицинская и психологическая помощь.

В сопровождении представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста эвакуированные убыли в избранные места временного размещения

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков прокомментировал первый выход украинских боевиков с «Азовстали» с белым флагом. Российские военные выдвинулись навстречу группе в качестве парламентеров. Сивков назвал это переломным моментом в ситуации на заводе «Азовсталь».