Спецоперация 20 апреля 2023, 15:22 Минобороны сообщило о зачистке западной части Артемовска штурмовыми отрядами ВС России Минобороны России: штурмовые отряды уничтожают бойцов ВСУ в западной части Артемовска Пресс-служба Минобороны

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Российские штурмовые отряды продолжают активные действия на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, сейчас военные уничтожают позиции ВСУ в западной части Артемовска.

Представитель министерства рассказал, что поддержку штурмовым отрядам оказывают воздушно-десантные войска, а также артиллеристы Южной группировки. Российские военнослужащие не позволяют противнику контратаковать на флангах и перебрасывать бойцов и технику из резервов.

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Конашенков добавил, что за сутки летчики оперативно-тактической и армейской авиации совершили 10 вылетов на самолетах.

«Артиллерией Южной группировки войск выполнены 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой Народной Республики», — отметили в министерстве.

Сражавшийся в Артемовске боец ВСУ назвал происходящее в городе «настоящим адом». По его словам, всего за день боев погибли почти все из украинского взвода, выжили три человека.