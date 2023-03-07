Важное 07 марта 2023, 17:24 Минобороны сообщило о вызволении 90 российских военнослужащих из плена на Украине Минобороны: 90 военнослужащих ВС РФ вернулись из плена на Украине в результате переговоров РИА «Новости»

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Сегодня по итогам переговоров с подконтрольной Украине территории удалось вернуть 90 российских военнослужащих, находившихся в плену. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — процитировал сообщение ТАСС.

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Самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем военнослужащим уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Информация о жестоком обращении с российскими солдатами в украинском плену появляется регулярно. Военнослужащие подвергаются пыткам и издевательствам. У некоторых их тех, кому повезло вернуться, выбиты зубы, сломаны пальцы,обморожения, обостряются хронические заболевания. Военнослужащих содержат на холоде без теплой одежды. Расследованием таких фактов уже занимается Следственный комитет России.