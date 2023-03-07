07 марта 2023, 17:24
Минобороны сообщило о вызволении 90 российских военнослужащих из плена на Украине
Минобороны: 90 военнослужащих ВС РФ вернулись из плена на Украине в результате переговоров
Сегодня по итогам переговоров с подконтрольной Украине территории удалось вернуть 90 российских военнослужащих, находившихся в плену. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
«Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — процитировал сообщение ТАСС.
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Самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем военнослужащим уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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Информация о жестоком обращении с российскими солдатами в украинском плену появляется регулярно. Военнослужащие подвергаются пыткам и издевательствам. У некоторых их тех, кому повезло вернуться, выбиты зубы, сломаны пальцы,обморожения, обостряются хронические заболевания. Военнослужащих содержат на холоде без теплой одежды. Расследованием таких фактов уже занимается Следственный комитет России.
Минобороны РФ
Армия
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