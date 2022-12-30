Спецоперация 30 декабря 2022, 13:53 Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках «Стриж» за сутки Минобороны: средства ПВО сбили три беспилотника «Стриж» за сутки Скриншот с видео / YouTube

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за последние 24 часа сбили три реактивных дрона «Стриж». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата „Стриж“», — сказал он.

Реклама

Он добавил, что в Кременной и Оборотновке (ЛНР), а также Геническе и Каховке (Херсонской области) российские силы уничтожили семь беспилотников. Более того, удалось сбить БПЛА «Байрактар-ТБ2» в районе Очакова (Николаевская область).

Реклама

Конашенков сообщил также, что 29 декабря благодаря массированному удару ВС России по объектам украинской энергетической и военной инфраструктуры удалось остановить переброску войск, а также производство и ремонт военной техники.