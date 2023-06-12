Спецоперация 12 июня 2023, 15:45 Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки МО: группировка «Центр» уничтожила за сутки более 55 военных ВСУ РИА «Новости»

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Украинские войска за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 55 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар по противнику нанесла группировка «Центр». Летчики и артиллеристы поразили подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

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В Минобороны также рассказали о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы. Ее деятельность пресекли в районе Григоровки. Кроме того, около Торского в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ.

Накануне ВС России поразили штаб и командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области. В Херсонской области в районе Осокоровки средства российской противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.