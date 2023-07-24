24 июля 2023, 14:29
Минобороны сообщило о попытках атак Украины на двух направлениях СВО
Минобороны: ВСУ попытались атаковать на Донецком и Краснолиманском направлениях
В течение суток украинские военные предприняли попытки атак на Донецком и Краснолиманском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате неудачного наступления ВСУ потеряли более 350 бойцов.
Подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак ВСУ в республиках Донбасса. ВС России нанесли удары по позициям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечина, Белой Горы и Дылеевки.
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«Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная гаубица „Гвоздика“», — отметил Конашенков.
У Авдеевки удалось уничтожить склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении украинские военные попытались организовать пять атак, однако потеряли до 195 человек, четыре БМП, четыре боевых бронированных машины, три пикапа, две САУ «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
ВС России взяли в плен украинского солдата Виталия Серого. Он рассказал, что подразделения ВСУ начали переводить на Краснолиманское направление.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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