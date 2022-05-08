Минобороны сообщило о подготовке провокации Украиной в Славянске

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что представители украинских вооруженных формирований в Славянске заминировали железнодорожный и автомобильный мосты. По словам военного, во взрыве они планируют обвинить российские войска.

«В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск — Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск», — процитировало Мизинцева РИА «Новости».

Также, по словам военного, в Краматорске украинские бойцы оборудовали огневые позиции в местной школе №20 и детском саду №87, а в подвальных помещениях «насильно удерживаются жители близлежащих домов». Мизинцев заявил, что все подходы к объектам заминированы.

Кроме того, глава НЦУО рассказал, что в детской областной инфекционной клинической больнице № 22 в Харькове был размещен опорный пункт украинских войск и склад боеприпасов, а на прилегающей территории — артиллерийские установки. При этом персонал больницы и тяжело больных детей заставили покинуть учреждение.

Ранее генерал-полковник Мизинцев сообщал, что украинские вооруженные формирования выставили радиоуправляемые мины в Николаеве.