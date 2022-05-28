Минобороны сообщило о новой провокации украинских боевиков отравляющими веществами

Боевики националистических группировок Украины подготовили очередную провокацию для обвинения российских военных. Для этого они привезли в Сумы емкости с химическими отравляющими веществами. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что боевики намерены обстрелять территорию России, чтобы вызвать ответный огонь, после чего взорвать емкости с ядовитым веществом.

Весь процесс планируют зафиксировать иностранные журналисты, которых власти Украины уже привезли в город.

«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских Вооруженных Сил якобы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам», — подчеркнул Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что если раньше при подготовке своих провокаций боевики эвакуировали мирное население, то теперь этого не проводят для «максимального резонанса».

Представитель Минобороны отметил, что всю фейковую информацию о якобы злодеяниях российских военных Киев намерен тиражировать через собственные и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах.