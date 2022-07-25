Минобороны сообщило о намерениях ВСУ взорвать емкости с гексаном в Славянске

Власти Украины готовят провокацию в Славянске. Они планируют применить отравляющие вещества. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова процитировали в Telegram-канале Минобороны.

«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном — общим объемом более 120 тонн», — заявил он.

По его словам, в случае подрыва токсичное облако распространится на жилые районы Славянска. Кроме того, в опасности находятся и близлежащие населенные пункты.

Мизинцев отметил, что готовящаяся провокация продемонстрировала готовность властей Украины к убийству собственных граждан ради преступных целей. Также он сообщил, что подготовка к провокации уже завершена.

Минобороны призвало ООН, Красный Крест, ОЗХО принять меры для предотвращения ЧП в Славянске. Также представители ведомства порекомендовали жителям Славянска предпринять необходимые действия для защиты от отравляющих веществ.

По словам Мизинцева, с помощью провокации Украина по уже отработанному сценарию планировала дискредитировать действия союзных сил и обвинить ВС России вместе с НМ ДНР в якобы неизбирательном нанесении ударов.