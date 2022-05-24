Националисты заминировали хранилища зерна для провокации российских военных

СБУ готовит новые провокации с уничтожением хранилищ зерна для последующего обвинения российских военных в ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что уже отработанный сценарий украинские спецслужбы готовы реализовать в городе Рубежное Луганской Народной Республики и городе Орехов Запорожской области. Мизинцев подчеркнул, что эту информацию предоставили попавшие в плен бойцы ВСУ.

Генерал-полковник отметил, что с подачи СБУ боевики националистических формирований заминировали в поселке Просяная Днепропетровской области. В ближайшее время взрывное устройство приведут в действие.

«В поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки ракетных систем залпового огня. При этом националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь», — подчеркнул Мизинцев.

Представитель Минобороны отметил, что украинские боевики копируют тактику «выжженной земли», которую использовали нацисты во время Великой Отечественной войны. Мизинцев подчеркнул, что гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах уже близка к критической.

«По данным Детского фонда ООН, на Украине, голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания», — отметил он и добавил, что на фоне этих данных власти Украины готовятся к вывозу зерна из страны, чтобы угодить странам Запада.