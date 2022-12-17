17 декабря 2022, 15:21
Минобороны сообщило о массированных ударах по объектам инфраструктуры Украины
Минобороны: ВС РФ в пятницу нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Российские военные в пятницу, 16 декабря, нанесли массированный удар по энергетическим объектам и системам военного управления на Украине. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Все назначенные объекты поразили высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, удар достиг своих целей», — подчеркнул Конашенков.
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Представитель ведомства отметил, что в результаты удара ВС РФ сорвали переброску боеприпасов и оружия иностранного производства, заблокировали выдвижение резервов в районы боевых действий, уточнил телеканал «Царьград».
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«Удары остановили работу производств оборонных предприятий Украины по ремонту и производству вооружения, боеприпасов и военной техники», — отметил Конашенков.
Кроме того, значительный ресурс западных и украинских систем ПВО оказался израсходован по специально запущенным ложным целям, добавил Конашенков.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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