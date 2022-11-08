Минобороны сообщило о готовности всех документов для выплат мобилизованным | 360°

Важное 08 ноября 2022, 09:05 Минобороны сообщило о готовности всех документов для выплат мобилизованным Минобороны: документы для выплат мобилизованным готовы, выплаты сформированы РИА "Новости"

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Документы для начисления денег призванным в рамках частичной мобилизации уже готовы, выплаты сформированы, заявил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

«К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы», — сказал Микищенко.

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Он напомнил, что минимальная сумма денежного довольствия — 195 тысяч рублей. Она включает в себя соцвыплату и денежного довольствия. К примеру, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей, командир взвода — около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч рублей.

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По его словам, соцвыплата в 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается.

Кроме того, возможны и допвыплаты мобилизованным. Например, за особые условия службы или достижения.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от властей всех уровней максимального внимания к мобилизованным.

В конце октября глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что отправлять в зону СВО нужно только хорошо подготовленных резервистов.