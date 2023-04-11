Спецоперация 11 апреля 2023, 13:21 Минобороны сообщило о боях за кварталы в центре Артемовска Минобороны: штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжили бои за центра Артемовска РИА «Новости»

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Не все украинские подразделения отошли на запад Артемовска, бои за кварталы в центре города продолжились. Там сражаются штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» при поддержке Воздушно-десантных войск ВС России, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он сказал, что на Донецком направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия на освобождении Артемовска. За последние сутки штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжили вести бои за кварталы в центральной части города и вытеснять противника на запад. Игорь Конашенков добавил, что по флангам их прикрыли десантники.

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Авиационную и огневую поддержку наступления оказали ракетные войска и артиллерийские подразделения группировки войск «Юг». Самолеты за сутки совершили в районе Артемовска 11 вылетов, а ракетные войска и артиллеристы выполнили 48 задач.

ВСУ потеряли более 450 военнослужащих и наемников, лишились по шесть бронемашин и автомобилей, по три танка и боевые машины пехоты. Войска уничтожили гаубицы Д-20 и «Мста-Б», две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-5.