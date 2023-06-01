Спецоперация 01 июня 2023, 13:39 Минобороны сообщило о боях у Авдеевки в ДНР Минобороны: 1-й армейский корпус ведет сражение в районе Авдеевки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ведут бои около Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировал RT.

Реклама

Министерство добавило, что отряды спецназначения «Ахмат» и штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады продолжают наступать на Марьинском тактическом направлении. «Южная» группировка войск с помощью артиллерии, армейской и оперативно тактической авиации ударила по технике и военным ВСУ около населенных пунктов Тоненькое, Георгиевка, Ласточкино в ДНР.

Минобороны уточнило, что за последние сутки российские силы уничтожили до 395 бойцов противника на Донецком направлении. Также ликвидированы две гаубицы Д-30, три пикапа, один танк, две боевые машины пехоты.