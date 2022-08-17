Минобороны сообщило о бегстве бойцов 66-й механизированной бригады ВСУ

Украинские военные и недавно мобилизованные граждане уходят с боевых позиций из-за серьезных потерь личного состава. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что более половины военнослужащих третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ оставили боевые позиции под Марьинкой Донецкой Народной Республики после больших потерь и нехватки боеприпасов.

Отказываются выходить на передовую и простые украинцы, которых мобилизуют власти. В Соледаре более трети призванных по повестке для доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ сбежали из подразделений. В результате общая численность группировки меньше половины первоначального состава.