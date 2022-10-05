Минобороны сообщило, что войска удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны сообщило, что войска удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении Генерал-лейтенант Конашенков: в районе Новой Каменки за сутки уничтожили 30 националистов Минобороны РФ

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Вооруженные силы России удерживают свои позиции на Андреево-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале.

Он отметил, что русские бойцы справляются с задачами, несмотря на превосходящие силы украинской стороны.

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«На Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», — сказал Конашенков.

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Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе нанесли удар по казарме 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в городе Белая Церковь всего в 100 километрах от Киева. СМИ Украины отметили, что беспилотники впервые «смогли добраться так далеко от линии фронта <…> несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы».

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