Минобороны: шесть иностранных судов не покинули порт Мариуполя по открытым коридорам

Российские военные устранили опасность мин в акватории порта Мариуполя. Сейчас гавань полностью безопасна для гражданских судов. Для выхода в Азовское море открыли гуманитарный коридор, но шесть иностранных судов осталось в порту. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что ранее эти суда были заблокированы Украиной. Речь идет о сухогрузах «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка).

«Руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», — подчеркнул Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что обращается к посольствам стран и Международной морской организации с требованием повлиять на владельцев бортов, чтобы команды могли вывести их из порта Мариуполя к местам постоянной дислокации.

Накануне Мизинцев заявил, что в портах Украины заблокировано 70 судов из 16 стран. Российские военные начали ежедневно открывать гуманитарные коридоры в Черное и Азовское моря через акваторию Мариуполя, которую очистили от мин. Время работы прохода судов с 08:00 до 19:00 по московскому времени.