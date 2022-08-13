Минобороны: российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ за последние сутки

Министерство обороны России перечислило достижения ВС РФ за последние сутки. По данным ведомства, военные уничтожили более 70 и ранили более 300 военных 30-й механизированной бригады ВСУ.

Это произошло в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. В результате удалось перекрыть движение на этом отрезке железной дороги.

Также российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

В районе Краматорска в ДНР они ликвидировали пусковую установку HIMARS и склад боеприпасов для нее. А в районе населенного пункта Переездное уничтожены 170 военных ВСУ 12 единиц военной техники.

По данным ведомства, ВС РФ полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР.