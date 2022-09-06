Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ | 360°

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Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ

ВС России ударили по подразделениям и резервам украинских военных

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Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в Николаевской области уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

«В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ», — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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В районе села Карповка Днепропетровской области российские военные уничтожили крупное хранилище топлива, предназначенное для техники ВСУ. Для поражения этой цели использовали высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр».

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По словам Конашенкова, украинские военные вновь попытались закрепиться на некоторых участках Николаево-Криворожского направления. За сутки противник потерял там более 200 военнослужащих, а также 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронемашин.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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