Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ | 360°

Спецоперация 06 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ ВС России ударили по подразделениям и резервам украинских военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в Николаевской области уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

«В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ», — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Реклама

В районе села Карповка Днепропетровской области российские военные уничтожили крупное хранилище топлива, предназначенное для техники ВСУ. Для поражения этой цели использовали высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр».

Реклама

По словам Конашенкова, украинские военные вновь попытались закрепиться на некоторых участках Николаево-Криворожского направления. За сутки противник потерял там более 200 военнослужащих, а также 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронемашин.

0 0 0 0 0 0