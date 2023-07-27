Спецоперация 27 июля 2023, 14:29 Минобороны России заявило о провале наступления ВСУ под селом Работино Минобороны РФ: ВСУ бросили под Работино три группы стратрезерва и провалили наступление РИА «Новости»

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Украинские войска задействовали в наступлении под селом Работино Запорожской области до трех батальонных тактических групп, но не добились успеха. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об этом на брифинге.

Попытку пойти в наступление Вооруженные силы Украины предприняли на Запорожском направлении 26 июля. В операции к северу от Работино, по словам Игоря Конашенкова, задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.

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«После провала наступления <…> понеся большие потери в течение ночи [противник] восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», — сказал он.

Артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ около населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Белогорье, Омельник и Пятихатки. Диверсионно-разведывательную группу остановили вблизи Степановки. В результате ВСУ потеряли на Запорожском направлении за сутки до 280 военнослужащих, 25 танков, 10 боевых машин пехоты, три боевые бронемашины, две машины и технику зарубежного производства — две британские гаубицы FH-70 и чешскую систему залпового огня RM-70 Vampire.

Американское издание The Economist объяснило успех российских военных изобретательностью, хорошей подготовкой оборонительных рубежей и активными атаками в ответ на наступление ВСУ.