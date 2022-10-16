«Все цели поражены». ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам энергетики и военного управления Украины | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Важное

16 октября 2022, 14:07

«Все цели поражены». ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам энергетики и военного управления Украины

Минобороны: российские военные продолжили нанесение ударов по объектам на Украине

Читать 360tv в

Российские военные в течение минувших суток наносили удары по объектам системы энергетики и военного управления Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Все объекты поражены, цели достигнуты», — заявил он.

Реклама

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили три американские гаубицы М777 в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области. На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления 92-й механизированной бригады Украины , уничтожив до 50 националистов.

Реклама

Минувшей ночью отечественная артиллерия  уничтожила наведенную ВСУ переправу через руку Оскол в Харьковской области. Также российские военные захватили господствующие высоты в районе населенного пункта Нескучное в Донецкой Народной Республике

Также российская артиллерия поразила  штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении населенного пункта Кировск ДНР, уничтожив свыше 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

46

1

0

0

0

1

Реклама

Реклама