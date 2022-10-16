«Все цели поражены». ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам энергетики и военного управления Украины | 360°

Важное 16 октября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber «Все цели поражены». ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам энергетики и военного управления Украины Минобороны: российские военные продолжили нанесение ударов по объектам на Украине

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Российские военные в течение минувших суток наносили удары по объектам системы энергетики и военного управления Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Все объекты поражены, цели достигнуты», — заявил он.

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Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили три американские гаубицы М777 в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области. На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления 92-й механизированной бригады Украины , уничтожив до 50 националистов.

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Минувшей ночью отечественная артиллерия уничтожила наведенную ВСУ переправу через руку Оскол в Харьковской области. Также российские военные захватили господствующие высоты в районе населенного пункта Нескучное в Донецкой Народной Республике

Также российская артиллерия поразила штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении населенного пункта Кировск ДНР, уничтожив свыше 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.

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