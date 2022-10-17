Одиннадцать бойцов НМ ЛНР освободили из плена ВСУ | 360°

Важное 17 октября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber Одиннадцать бойцов НМ ЛНР освободили из плена ВСУ Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении из плена 11 бойцов ЛНР

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Из плена с Украины вернулись 11 бойцов. Их освободили в ходе обмена военнопленными. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция Луганской Народной Республики.

Бойцы приехали на родину ночью 16 октября. Они провели в дороге 16 часов. По словам советника главы ЛНР Анны Сороки, мужчины рассказали о пытках, избиениях, выбивании зубов, особо тяжелых случаях психологического давления.

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«[Им предстоит] обследование в нашей республиканской больнице, работа со следователями, признание потерпевшими. <...> Самое главное — помочь восстановиться, позаботиться о них», — сообщила она.

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Мужчин привезли сразу в больницу. Медики провели первичный осмотр и выяснили, что в неотложной медицинской помощи они не нуждаются. Их состояние оценили как средней степени тяжести. В понедельник началось их полное обследование, по результатам которого назначат лечение. Все это время с бойцами будут работать психологи.

О том, что Украина и ЛНР обменялись военнопленными, стало известно 14 октября. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что на родину вернулись десять военнослужащих.

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