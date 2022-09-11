Минобороны России сообщило о захвате американского БТР | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 05:39 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России сообщило о захвате американского БТР Минобороны России: танкисты захватили американский бронетранспортер в ходе спецоперации РИА "Новости"

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Танкисты ВС РФ подбили два танка ВСУ и один бронетранспортер М-113 производства США. Последний был захвачен в качестве боевого трофея, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Экипажи танков Т-90 ЮВО в ходе отражения атаки подразделений украинских войск на южном направлении подавили огнем и уничтожили пытавшегося прорваться противника.

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В результате слаженных действий танкистов и мотострелковых подразделений они обезвредили три единицы тяжелой бронетехники. Американский танк эвакуировали с передовой.

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Россия 11 сентября отмечает День танкиста. Ранее военнослужащих и ветеранов, конструкторов поздравил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он поблагодарил их за вклад в укрепление обороноспособности страны.

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