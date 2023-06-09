Спецоперация 09 июня 2023, 14:36 Минобороны России сообщило о атаках ВСУ на Времевском выступе Минобороны: 4 атаки ВСУ отразили ВС России на Времевском выступе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска продолжили попытки пойти в наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. За сутки российские войска остановили четыре нападения на Времевском выступе, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях», — сказал он.

Реклама

Российские подразделения отразили четыре атаки противника на Времевском выступе — у границы ДНР и Запорожья.

Военные ВСУ численностью до двух батальонных тактических групп с танками пошли в атаку у Левадного Запорожской области, Сторожевого, Новоселки и Нескучного ДНР. Их остановила группировка войск «Восток». Еще две атаки предотвратили в Запорожской области — у Малой Токмачки и Новоданиловки.

К югу от Орехова тяжелые огнеметные системы ВС России ударили по военнослужащим и технике 47-й механизированной бригады украинской армии, вблизи Гуляй Поля, Преображенки и Омельника — по резервам.

Общие боевые потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили до 680 человек. RT сообщил, что противник остался без 35 танков, 19 боевых бронированных машин, 11 машин пехоты и других видов техники, в том числе зарубежной.