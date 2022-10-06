Герои Z. Водитель ремонтной роты ВС России вырвался из-под обстрела и спас сослуживцев | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 08:21 Поделиться Telegram

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Viber Герои Z. Водитель ремонтной роты ВС России вырвался из-под обстрела и спас сослуживцев Минобороны России рассказало о подвиге сержанта Константина Морозова на спецоперации Минобороны РФ

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Российский военнослужащий Константин Морозов совершил подвиг. Во время боя на полях спецоперации водитель ремонтной роты, несмотря на обстрел, доставил боеприпасы и спас двух сослуживцев, сообщило Минобороны России.

Сержант выполнял очередное задание. В составе батальонно-тактической группы он подвозил боеприпасы к позициям российских войск. Противник имел численное преимущество, поэтому бой был напряженным.

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В пути на автомобильную колонну напали. Ее обстреляли из артиллерийских орудий. Снаряды летели без перерыва, но Константин Морозов сориентировался и начал маневрировать. Его грузовик быстро доставил боеприпасы на позицию.

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Водитель присоединился к другим военнослужащим и открыл огонь по противнику из штатного оружия. Погибли пять украинских бойцов. Двум сослуживцам Константин Морозов оказал первую помощь и вывез их в безопасный район. Бойцы выжили, а подразделение благодаря вовремя доставленным боеприпасам смогло дальше участвовать в операции.

Больше историй о подвигах российских военных можно найти в разделе «Герои Z» на сайте Минобороны России.

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