Мобилизованных на полигоне Сертолово научили управлять танками | 360°

Все новости

Спецоперация

06 октября 2022, 07:57

Власти Запорожья предупредили, что ВСУ стянули в регион рекордное количество армии

Мир

06 октября 2022, 07:53

Жертвами крушения судна у берегов Греции стали 15 мигрантов

Реклама

Мир

06 октября 2022, 07:37

Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации

Мир

06 октября 2022, 07:32

Иран заявил, что санкции против него и России в итоге ударили по Западу

Мир

06 октября 2022, 07:20

Илон Маск заявил американскому сенатору, что на востоке Украины предпочитают Россию

Технологии

06 октября 2022, 07:20

Компания из Москвы разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб

Спецоперация

06 октября 2022, 07:19

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Общество

06 октября 2022, 07:12

Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России

Происшествия

06 октября 2022, 06:58

Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке

Спецоперация

06 октября 2022, 07:51

Мобилизованных на полигоне Сертолово научили управлять танками

Минобороны России показало занятия с мобилизованными на полигоне Сертолово в Ленобласти

Читать 360tv в

Мобилизованные бойцы в Ленинградской области приступили к боевой подготовке. Занятия на танковом полигоне Сертолово показало Минобороны России.

«Родина позвала, ни капли сомнений, пошел служить, защищать. Опыт есть. Думаю, пригодится здесь», — рассказал один из военнослужащих.

Реклама

Вместе с другими бойцами он отработал вождение танка и автомобильной техники, а также вспомнил, каково это, держать в руках стрелковое оружие. На полигоне Сертолово обучают мобилизованных из запаса, то есть людей, имеющих опыт, а также добровольцев.

Реклама

В оборонном ведомстве сообщили, что особый упор во время обучения делают на индивидуальной подготовке каждого военнослужащего. Их учат применять разные виды вооружения, пользоваться специальными средствами связи и разведки.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. В ряды Вооруженных сил России уже призвали более 200 тысяч бойцов, в том числе 70 тысяч добровольцев. Повестки вручают гражданам в запасе, бывшим военнослужащим, имеющим боевой опыт и военно-учетную специальность с категориями здоровья «А», «Б» и «В».

Минобороны РФ

Видео

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама