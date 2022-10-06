Мобилизованных на полигоне Сертолово научили управлять танками | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 07:51 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованных на полигоне Сертолово научили управлять танками Минобороны России показало занятия с мобилизованными на полигоне Сертолово в Ленобласти

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Мобилизованные бойцы в Ленинградской области приступили к боевой подготовке. Занятия на танковом полигоне Сертолово показало Минобороны России.

«Родина позвала, ни капли сомнений, пошел служить, защищать. Опыт есть. Думаю, пригодится здесь», — рассказал один из военнослужащих.

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Вместе с другими бойцами он отработал вождение танка и автомобильной техники, а также вспомнил, каково это, держать в руках стрелковое оружие. На полигоне Сертолово обучают мобилизованных из запаса, то есть людей, имеющих опыт, а также добровольцев.

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В оборонном ведомстве сообщили, что особый упор во время обучения делают на индивидуальной подготовке каждого военнослужащего. Их учат применять разные виды вооружения, пользоваться специальными средствами связи и разведки.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. В ряды Вооруженных сил России уже призвали более 200 тысяч бойцов, в том числе 70 тысяч добровольцев. Повестки вручают гражданам в запасе, бывшим военнослужащим, имеющим боевой опыт и военно-учетную специальность с категориями здоровья «А», «Б» и «В».

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