Спецоперация 25 февраля 2023, 22:16 Минобороны России показало видео работы «Солнцепека» под Угледаром Минобороны России опубликовало видео работы «Солнцепека» под Угледаром

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Минобороны России в Telegram-канале опубликовало видео работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» под Угледаром. Эти установки используются в зоне проведения спецоперации.

«Мы пробиваем дорогу для нашей пехоты, для разведки, то есть любое наступление — мы всегда участвуем», — поделился наводчик с позывным Саид.

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В оборонном ведомстве отметили, что бойцы ВСУ обустроили по всему населенному пункту укрепленные огневые позиции. Однако для «Солнцепека» это не помеха — находящийся в зоне поражения противник погибает даже в укрытиях из-за перепада давления.

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Когда наводчики выполнили свою работу и произвели залп, разведка проверяет результат удара с помощью дрона. Так российские военнослужащие выполняют поставленные боевые задачи.

«Солнцепек» предназначен для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения зданий объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника.

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