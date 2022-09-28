Спецоперация 28 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Истребитель Су-35С ударил по военному объекту ВСУ — видео Минобороны России показало работу истребителей Су-35С в спецоперации

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Военнослужащие Западного военного округа используют в боях спецоперации истребители Су-35С. Очередной боевой вылет показало Минобороны России.

Специалисты инженерно-технического состава на аэродроме временного базирования подготовили самолет к вылету. Они проверили работу всех систем, подвесили боеприпасы и заправили истребитель. После этого борт поднялся в воздух. За несколько секунд Су-35С набрал высоту в сотни метров. Спустя минуту взлетел следующий экипаж.

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Этот истребитель считают одним из самых маневренных, несмотря на большую грузоподъемность: он может нести до восьми тонн боевой нагрузки.

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Когда противник уклонился от ближнего боя, истребитель атаковал его на дальних подступах. Локаторы, прицельные комплексы и самонаводящиеся ракеты помогли нанесли удар по военному объекту противника. Затем истребитель вернулся на аэродром.

«Самолет этого поколения — один из новых, не считая Су-57. На этом самолете есть режим сверхманевренности, когда отклоняется вектор тяги, увеличивая маневренные свойства самолета», — рассказал командир авиационного звена на самолетах Су-35С.

Он объяснил, что это универсальный, многоцелевой истребитель. Су-35С уничтожает воздушные и наземные цели. Он выпускает управляемые высокоточные ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». На форсаже Су-35С разгоняется до 2,5 тысячи километров в час.

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