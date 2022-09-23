«Связь должна быть всегда устойчивой и своевременной». Командир батальона связи рассказал о своей работе | 360°

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23 сентября 2022, 07:02

«Связь должна быть всегда устойчивой и своевременной». Командир батальона связи рассказал о своей работе

Минобороны России показало работу связистов в зоне спецоперации на Украине

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Подразделения войск связи Западного военного округа принимают участие в спецоперации на Украине. Они обеспечивают бойцов спутниковой, радиорелейной и другими видами связи. Минобороны России показало их работу.

«Связь должна быть всегда устойчивой и своевременной. Не будет связи — не будет принятых решений, выполненных приказов», — рассказал командир батальона связи.

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Его специалисты участвуют в передислокации пунктов управления. Линию связи нужно протянуть туда, куда отправился пункт управления. Своевременность, скрытность и решительность связистов, по словам командира, спасла немало жизней.

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В зоне спецоперации работают специалисты разного профиля, потому что военные используют защищенную спутниковую, мобильную, радиорелейную и радиосвязь. На замену оборудования, например, блоков управления, приходится выезжать независимо от времени суток и боевой обстановки.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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