Минобороны показало работу российских десантников с воздуха | 360°

Все новости

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Спецоперация

23 сентября 2022, 21:01

Обстрелы ВСУ в Херсонской области не уменьшили в людях стремления в Россию

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Мир

23 сентября 2022, 20:59

Генпрокуратура заявила об использовании искусственного интеллекта для возврата незаконно выведенных средств

Спецоперация

23 сентября 2022, 09:54

Минобороны показало работу российских десантников с воздуха

Минобороны России показало с дрона, как ВДВ отбили атаку и уничтожили 120 бойцов ВСУ

Читать 360tv в

Подразделения Воздушно-десантных войск России отразили нападение механизированных рот Вооруженных сил Украины. Противник потерял в бою более 120 бойцов и бронетехнику. Минобороны России кадры операции с воздуха.

Беспилотник вовремя засек приближение украинской колонны. Две механизированные роты при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин попытались устроить наступление на окраине одного из населенных пунктов. Украинские боевые машины ровным строем приблизились через поле к дороге, и десантники открыли по ним огонь.

Реклама

Точность ударов отследили беспилотники. В результате погибли более 120 украинских военнослужащих, десантники уничтожили бронированную технику и легкобронированные машины. Минобороны России показало уцелевший бронетранспортер боевиков и другие трофеи.

Реклама

Жители Николаева рассказали, как украинский БТР после удара российских войск перелетел через забор бронетанкового завода.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама