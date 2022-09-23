Минобороны показало работу российских десантников с воздуха | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 09:54 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало работу российских десантников с воздуха Минобороны России показало с дрона, как ВДВ отбили атаку и уничтожили 120 бойцов ВСУ

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Подразделения Воздушно-десантных войск России отразили нападение механизированных рот Вооруженных сил Украины. Противник потерял в бою более 120 бойцов и бронетехнику. Минобороны России кадры операции с воздуха.

Беспилотник вовремя засек приближение украинской колонны. Две механизированные роты при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин попытались устроить наступление на окраине одного из населенных пунктов. Украинские боевые машины ровным строем приблизились через поле к дороге, и десантники открыли по ним огонь.

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Точность ударов отследили беспилотники. В результате погибли более 120 украинских военнослужащих, десантники уничтожили бронированную технику и легкобронированные машины. Минобороны России показало уцелевший бронетранспортер боевиков и другие трофеи.

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Жители Николаева рассказали, как украинский БТР после удара российских войск перелетел через забор бронетанкового завода.

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