Спецоперация 05 октября 2022, 07:41 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованных десантников обучат использовать бронированные машины БРДМ-2МС — видео Минобороны России показало обучение мобилизованных на бронированных машинах БРДМ-2МС

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Воздушно-десантные войска получили модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС. Минобороны России показало, как мобилизованных бойцов обучают работе с ними на территории одного из полигонов в зоне спецоперации.

Машину используют разведывательные подразделения. Она отличается от предыдущей версии БРДМ-2МС повышенной проходимостью за счет более мощного двигателя и улучшенным вооружением с современными системами прицеливания и целеуказания.

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«Для ведения огня, ведения разведки установлена новая система управления, которая значительно улучшает работу экипажа. Установлена навигация, дополнительные шесть камер, которые выводят изображение на четыре ЖК-дисплея для наблюдения за местностью», — рассказал заместитель командира роты.

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Кроме того, машину оснастили трехканальным командирским прицелом. Благодаря нему противника можно разглядеть на расстоянии пяти километров днем и 3,5 километра ночью. Благодаря дополнительным свинцовым пластинам броня выдерживает выстрелы снарядами 12,7 миллиметра.

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