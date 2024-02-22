Спецоперация 22 февраля 2024, 05:39 Минобороны России показало места наиболее ожесточенных боев в Авдеевке Самые ожесточенные бои в Авдеевке происходили около железнодорожного вокзала РИА «Новости»

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Бойцы 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа продемонстрировали путь, по которому направлялись штурмовые группы к центру Авдеевки для зачистки этого региона от украинских боевиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Самые ожесточенные бои происходили рядом с железнодорожным вокзалом, там сконцентрировались самые боеспособные части украинской армии.

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«Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основные силы пробивались по улице Соборной. Огневые точки противника были практически в каждом доме», — заявили военнослужащие.

Почти все подвалы украинские солдаты превратили в склад снарядов, там находились минометные мины, гранатометы, ящики с боеприпасами и гранаты. Существенная часть оружия была иностранного производства.

Бойцы ВС России нашли большое количество оружия, которое украинские боевики бросили перед отступлением из Авдеевки. Некоторые единицы оставленной военной техники являются доказательствами участия в боях иностранных наемников.

Ранее в Минобороны России заявили, что наемники из Канады и Грузии были вместе с «азовцами»* перед уходом из Авдеевки. Ведомство опубликовало видео из региона, на нем бойцы ВС РФ показали позиции украинской армии около железнодорожного вокзала.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.