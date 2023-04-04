Спецоперация 04 апреля 2023, 09:23 Минобороны России показало, как Ми-28 уничтожают командные пункты ВСУ Минобороны России показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

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Вертолеты Ми-28 в рамках выполнения задач во время СВО на Украине ликвидировали командные пункты ВСУ. Минобороны РФ в Telegram-канале опубликовал кадры этих действий.

«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

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Армейская авиация Западного военного округа в зоне СВО занимается ликвидацией объектов военной инфраструктуры противника и бронетехники. Также она сопровождает воинские колонны, грузы, доставляет десант и поддерживает с помощью авиации подразделения. Полеты проходят на предельно малой высоте, чтобы ПВО противника не увидела их.

«Вертолеты летят в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета. Камера объективного контроля фиксирует огневой удар», — рассказали в Минобороны.

Ми-28 после выполнения задачи возвращается на площадку, там военные достают отстрелянные гильзы, вертолет заправляют.