Минобороны России подтвердило удары по объектам военного управления и энергетики Украины | 360°

Важное 17 октября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России подтвердило удары по объектам военного управления и энергетики Украины Минобороны: ВС РФ продолжили удары по объектам военного управления Украины, цели поражены

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ВС России в течение суток продолжали удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены», — доложил Конашенков.

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Ранее стало известно, что утром Киев атаковали дроны-камикадзе. Один из ударов нанесли по зданию «Укрэнерго». Взрывы прогремели в Шевченковском районе. Также сообщалось, что в Сумской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Днепропетровском районе в результате удара ракеты загорелся объект энергетической инфраструктуры. В Одессе также случилось несколько взрывов. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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