11 февраля 2023, 14:43
Минобороны России подтвердило массированный удар по инфраструктуре Украины 10 февраля
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины 10 февраля
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критическим объектам энергосистемы Украины 10 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на очередном брифинге. Применялось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники, своих целей они достигли.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в ведомстве.
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В результате успешной операции удалось остановить работу энергоемких производств ОПК. Кроме того, оказалась заблокирована переброска иностранного вооружения и резервов железнодорожным транспортом.
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Утром 10 февраля взрывы раздались сразу в нескольких городах Украины и в подконтрольном ей Херсоне. Сообщалось, что объект критической инфраструктуры пострадал в Харькове, Киеве и других городах. По всей стране начались сбои в подаче электроэнергии.
Минобороны РФ
Украина
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