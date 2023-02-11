Важное 11 февраля 2023, 14:43 Минобороны России подтвердило массированный удар по инфраструктуре Украины 10 февраля Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины 10 февраля

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Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критическим объектам энергосистемы Украины 10 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на очередном брифинге. Применялось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники, своих целей они достигли.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в ведомстве.

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В результате успешной операции удалось остановить работу энергоемких производств ОПК. Кроме того, оказалась заблокирована переброска иностранного вооружения и резервов железнодорожным транспортом.

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Утром 10 февраля взрывы раздались сразу в нескольких городах Украины и в подконтрольном ей Херсоне. Сообщалось, что объект критической инфраструктуры пострадал в Харькове, Киеве и других городах. По всей стране начались сбои в подаче электроэнергии.