12 июня 2023, 09:47
Минобороны России подписало первый контракт с отрядом «Ахмат»
Минобороны РФ подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах
Министерство обороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции.
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«До 1 июля должны быть подписаны контракты, которые будут определять всю нашу дальнейшую деятельность. Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг», — сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким.
Он добавил, что на семьи участников добровольческих отрядов также распространяются все меры социальной защиты. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что считает правильным решение узаконить получение вооружения и оснащения.
«У нас нет другого варианта, кроме как победить», — подчеркнул он.
Опытные бойцы из Чечни вошли в состав новых полков Минобороны России для поездки в зону проведения СВО, говорил глава республики Рамзан Кадыров. Речь идет о новых полках «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня». Чеченский спецназ готов выполнять самые сложные задачи.
Кадыров также пообещал сжечь подбитую западную технику на «Азовстали». Он подчеркивал, что российские снаряды очень мощные.
Специальная военная операция РФ на Украине
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