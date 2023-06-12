Спецоперация 12 июня 2023, 09:47 Минобороны России подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» Минобороны РФ подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах Пресс-служба Минобороны

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Министерство обороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции.

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«До 1 июля должны быть подписаны контракты, которые будут определять всю нашу дальнейшую деятельность. Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг», — сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким.

Он добавил, что на семьи участников добровольческих отрядов также распространяются все меры социальной защиты. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что считает правильным решение узаконить получение вооружения и оснащения.

«У нас нет другого варианта, кроме как победить», — подчеркнул он.

Опытные бойцы из Чечни вошли в состав новых полков Минобороны России для поездки в зону проведения СВО, говорил глава республики Рамзан Кадыров. Речь идет о новых полках «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня». Чеченский спецназ готов выполнять самые сложные задачи.

Кадыров также пообещал сжечь подбитую западную технику на «Азовстали». Он подчеркивал, что российские снаряды очень мощные.