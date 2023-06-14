Спецоперация 14 июня 2023, 08:39 Минобороны России подписало контракт с казачьей бригадой «Терек» Минобороны России заключило контракт с добровольческой бригадой «Терек»

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Казачий добровольческий батальон «Терек» и Минобороны России заключили контракт. Об этом сообщил RT и опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Батальон «Терек» сформировали из числа казаков Терского казачьего войска, имеющего боевой опыт. «Терек» вошел в состав сводной казачьей бригады «Дон», которая включает в себя несколько казачьих подразделений.

Контракты определяют правовое регулирование и деятельность добровольческих формирований в зоне проведения специальной военной операции. Теперь на добровольцев и членов их семей распространяются все меры социальной защиты, установленные государством. Контракты подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса.

Министерство заключило первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах. Бойцы займутся предотвращением вылазок ДРГ в приграничных районах. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все намеченные цели будут легко достигнуты. Из Подмосковья для помощи военным выслали УАЗы, чтобы перевозить раненых, гуманитарную помощь и боеприпасы.

Ранее стало известно, что спецподразделение «Ахмат» подготовило и отправило в зону СВО десятки тысяч добровольцев. Кадыров также обещал направить дополнительные полки в зону спецоперации.