Минобороны России опровергло заявления о потерях морпехов в зоне СВО | 360°

Важное 07 ноября 2022, 14:05 Минобороны России опровергло заявления о потерях морпехов в зоне СВО Минобороны не подтвердило заявления блогеров о больших потерях морпехов в зоне СВО РИА "Новости"

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Минобороны России опровергло заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады ТОФ о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в зоне СВО. По данным ведомства, потери 155-й бригады ТОФ более чем за 10 дней не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными.

В военном ведомстве уточнили, что значительная часть получивших ранения уже вернулись в строй.

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«Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ продвинулись на пять километров в глубину обороны ВСУ», — отметили в Минобороны.

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Морпехи продолжают наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи.

Военкор Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале обращение военнослужащего от лица 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В нем говорилось о неоправданных потерях личного состава в районе населенного пункта Павловка в ДНР. В обращении содержался призыв к Министерству обороны РФ разобраться в ситуации.

Позднее губернатор Приморского края опроверг вброс о больших потерях среди морпехов в районе Павловки.