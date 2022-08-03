Минобороны РФ уличило Украину в жестоком обращении с военнопленными

Украинские военные жестоко обращаются с пленными, тогда как Россия полностью придерживается международных гуманитарных норм. Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, написало Regnum.

По его словам, российские военные зафиксировали множество случаев неоказания медицинской помощи со стороны ВСУ, внесудебных расстрелов, намеренного причинения увечий и целенаправленных избиений.

«Помимо этого, украинские военные практикуют вымогательство денежных средств у родственников пленных, пытаясь оказывать на них психологическое давление», — заявил Фомин.

Замглавы ведомства добавил, что, согласно проведенным опросам среди освобожденных из украинского плена военнослужащих республик Донбасса и ВС РФ, 79% не предоставлялась связь с родными, 46% не оказывали медицинской помощи, 55% привлекали насильно к съемкам пропагандистских роликов и 81% подвергался физическому насилию и побоям.

Также националисты закрывали пленным глаза — и в таком положении те находились почти постоянно. Питание было скудным — стакан воды, 50 граммов каши и кусок хлеба в сутки.