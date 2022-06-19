Минобороны РФ заявило об освобождении Метелкина в ЛНР

Министерство обороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Метелкино, который находится в районе Северодонецка в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Успешно развивается наступление на северодонецком направлении. Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ освобожден населенный пункт Метелкино», — сказано в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Накануне об освобождении Метелкина сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА «Новости» со ссылкой на источник передавало, что при зачистке населенного пункта взяли в плен одного из командиров националистического батальона «Айдар»* и еще нескольких боевиков. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в воскресенье подтвердил эту информацию. Он заявил, что члены «Айдара»* сдались в плен вместе с командованием.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.