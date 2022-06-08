Минобороны РФ заявило о больших потерях украинской армии в Донбассе

Группировка Вооруженных сил Украины в Донбассе понесла значительные потери по всем направлениям, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике», — сказал он.

В качестве примера он привел операцию по освобождению Святогорска на территории Донецкой Народной Республики. Всего за три дня боев погибли больше 300 украинских бойцов, уничтожены шесть танков, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и другие виды техники, отметил он.

Всего с начала спецоперации российской армии удалось лишить ВСУ 192 самолетов, 130 вертолетов, 1150 беспилотников, 489 установок реактивных систем залпового огня, 335 зенитно-ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 1822 орудий полевой артиллерии и минометов, 3488 единиц спецтехники.