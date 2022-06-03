Подразделения ВСУ и территориальной обороны в городе Николаевка разместили рядом со школой и интернатом для сирот артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО). В самих зданиях они оборудовали склады с боеприпасами.

В Минобороны РФ уточнили, что украинские военные обосновались в школе № 3 и интернате для детей-сирот №7.

Здание школы села Марчихина Буда Сумской области ВСУ использовали как боевую точку и склад с реактивными снарядами для РСЗО, а профессиональный машиностроительный лицей № 65 в Краматорске превратили в опорный пункт. На его территории разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.

В многоквартирных домах на улице Центральной города Золотое Луганской области украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям они запретили покидать свои дома, а все попытки эвакуации в безопасные районы жестко пресекали.

Ранее Минобороны отмечало, что киевский режим планирует очередную провокацию с целью дискредитировать ВС РФ: украинские военные собираются разместить новые американские РСЗО в городе Шостка Сумской области и вести удары по приграничным территориям России.