Минобороны РФ: ВСУ трижды обстреляли Запорожскую АЭС за последние сутки

Украинские военные три раза обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции в течение последних суток. Обо этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Всего ВСУ выпустили 17 снарядов. Четыре из них попали на крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо. Еще 10 разорвались неподалеку от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, три других — около спецкорпуса с твердыми радиоактивными отходами.

Обстрел велся из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Российским военным удалось выявить в том районе и уничтожить американскую гаубицу М777.

Сейчас бойцы охраняют станцию по периметру. Тяжелых вооружений около нее нет.

По данным Минобороны, за время спецоперации ВС РФ уничтожили 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, принадлежащих противнику.