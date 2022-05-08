Минобороны РФ узнало о готовящейся провокации ВСУ с ударами «Точкой-У» на западе Украины

Начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что власти Украины намереваются 8 мая нанести удар ракетами «Точка-У» во Львовской и Волынской областях страны с целью дальнейших обвинений российских военных. По словам военного, ударам могут подвергнуться места скопления людей, как это было на вокзале в Краматорске. Слова Мизинцева привело РИА «Новости».

«Восьмого мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах», — поведал Мизинцев.

Он уточнил, что подразделения ВСУ намереваются нанести удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей, как это было на вокзале в Краматорске.

В этой связи Минобороны РФ заранее предупредило, что вбросы о подобных обстрелах Украина будет распространять через западные СМИ и интернет.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию с артобстрелом эвакуируемых мирных жителей.