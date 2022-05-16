Минобороны РФ: украинские силовики взяли в заложники педагогов и воспитанников интерната Святогорска

Начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные в Святогорске разместили свой командный пункт и тяжелую артиллерию в местной школе-интернате. Также он добавил, что силовики удерживают в подвале здания преподавателей и воспитанников учреждения. Слова российского военного привел ТАСС.

«В Святогорске Донецкой Народной Республики на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что в Сергеевке военные оборудовали казармы в зданиях детского сада и школы, а рядом с жилыми кварталами разместили артиллерию. Аналогичным образом, по словам Мизинцева, поступили украинские силовики в Нелеповке.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк тяжелой артиллерией и разрушили школу.