Минобороны РФ: Украина попыталась остановить бегство своих солдат в районе Лисичанска

Украинское командование пытается остановить бегство своих подразделений в районе Лисичанска с помощью заградительных отрядов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Российская артиллерия уничтожила один из заградотрядов, направленный для удержания на позициях личного состава 1-го батальона 72-й механизированной бригады к Волчеяровке.

В оборонном ведомстве констатировали потерю управления украинскими войсками на лисичанском направлении. Командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями. В результате потери личного состава 138-го батальона этой бригады во время боевых действий достигли 80%, потеря техники — около 70%.

Кроме того, накануне во время боев в трех километров от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российская армия ликвидировала две диверсионно-разведывательные группы наемников: одну — из граждан европейских стран, вторую — из грузинских наемников. В общей сложности уничтожили 14 боевиков, отметили в Минобороны.

«Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», — доложил Игорь Конашенков.

Он добавил, что Минобороны обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам над российскими военными и их убийствам. Наемников «нашли и покарали».