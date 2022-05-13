Минобороны РФ сообщило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области

Российские военные высокоточным оружием уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских военных на северной окраине Кременчуга в Полтавской области. Об этом заявило Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также ВКС РФ уничтожили две установки РСЗО «Град» ВСУ и РЛС американского производства в районе Харькова, российская авиация поразила 153 района сосредоточения силы и техники противника. Кроме того, за прошедшие сутки удалось сбить 15 украинских БПЛА в Запорожской, Харьковской областях и ДНР, перехвачены два украинских реактивных снаряда РСЗО «Смерч» в Харьковской области.

В спецоперации участвуют вертолеты Ка-52 «Аллигатор», они успешно выполняют задачи, используя свою маневренность и скрытность, добавил телеканал «Звезда».