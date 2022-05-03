Минобороны РФ сообщило, что националисты удерживают мирных жителей в подвале психбольницы в Харьковской области

Украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании областной психиатрической больницы в Барвенково Харьковской области, в подвале медучреждения они насильно удерживают мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр (школы № 2 и 28, школа-интернат № 2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы № 9 и 6) и Славянск (школа № 14) военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО», — также говорится в сообщении Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Эти факты свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевских властей к своему народу, заявил генерал-полковник. Националисты используют гражданских как «живой щит».