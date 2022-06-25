Минобороны РФ раскрыло планы ВСУ о подрыве дамбы в ДНР

Украинские боевики в ближайшие дни хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Курахово Донецкой Народной Республики украинские вооруженные формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища», — сказал генерал-полковник.

По его словам, в результате совершения этой акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия.

В результате этой провокации пострадать могут мирные жители, а киевский режим «по отработанному сценарию» обвинит военнослужащих РФ в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая, отметили в российском Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а к мирным жителям относятся исключительно гуманно.