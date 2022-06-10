Минобороны РФ показало запуск российских беспилотников
Минобороны РФ показало запуск российских беспилотников в ходе спецоперации
Расчеты беспилотников помогают российской армии в боях в ходе спецоперации на Украине. Минобороны РФ показало работу летательных аппаратов. Видео опубликовал ТАСС.
Перед запуском беспилотники тщательно подготавливают, проверяют их техническое состояние. В небо их отправляют с помощью приспособления, напоминающего арбалет.
Аппараты используют для разведки и последующей выдачи координат для артиллерийских подразделений, а во время боя они помогают корректировать огонь, ведут видеофиксацию ударов по объектам и технике. Также беспилотники отслеживают действия подразделений ВСУ при отступлении. Работа ведется круглосуточно.
«Они сталкиваются с различным противодействием со стороны противника, однако это не влияет на общие результаты», — отметили в министерстве.